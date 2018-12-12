Татар-информ

12 декабря 2018, 15:20

Общество

Сотрудники Ростуризма срочно отправятся на остров Хайнань для решения проблем застрявших туристов

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Общество

Сотрудники Ростуризма срочно отправятся на остров Хайнань для решения проблем застрявших туристов

Ростуризм намерен защитить россиян от санкций, связанных с истечением срока действия виз.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Ростуризм принял решение отправить группу сотрудников на остров Хайнань, когда стало известно, что у некоторых туристов нет билетов обратно в Россию или эти билеты недействительны, сообщает агентство «РИА Новости».

Такая мера была принята, чтобы организовать персональную работу со всеми туристами из России и защитить их от санкций, связанных с истечением срока действия виз.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что туристы из Татарстана не могут вылететь из Хайкоу из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед «ИрАэро».

История получила широкий резонанс, а казанский бард Дмитрий Бикчентаев, также оказавшийся в числе застрявших на Хайкоу, на своей странице в Facebook поблагодарил «Жемчужную реку» за оплату проживания и профессиональную работу.

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