Застрявший на Хайнане казанский бард поблагодарил туркомпанию «Жемчужная река»

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). Застрявший на Хайнане казанский бард Дмитрий Бикчентаев поблагодарил туркомпанию «Жемчужная река» за корректную и профессиональную работу в кризисное время. Об этом исполнитель написал на своей странице в Facebook.

«Жемчужная река» платила по 100 долларов в день только на проживание каждого российского туриста, который не мог вылететь с китайского острова, написал бард. Туроператор обеспечил россиян горячим питанием и переводчиками, оперативно помогал в решении проблем. При этом он отметил «паникерство» своих соотечественников.

«Перевезли нас в город — парк напротив, супермаркет в соседнем доме, всё очень недорого – живи и радуйся. Нет, сразу какие-то собрания, записи обращений и писем. Тут же предложения — а давайте еще на тараканов пожалуемся и на отсутствие экскурсий бесплатных, раз уж мы тут задаром живем», — говорится в посте.

Также Бикчентаев написал о пожилой туристке из Заинска, которая от переживаний временно потеряла возможность ходить.

«В общем нас вывезли. Спасибо гидам "Жемчужной реки" за корректную и профессиональную работу. Представителю Татарстана за то, что все контролировал и может подтвердить мои слова», — заявил автор поста.

Подробнее о том, как в аэропорту «Казань» встречали застрявших туристов из Китая, читайте в нашем материале на sntat.ru.

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