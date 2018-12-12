Синоптики Татарстана предупреждают о сильном похолодании

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). На смену аномально теплой погоде в Татарстан к субботе, 15 декабря, придет существенное похолодание. Это следует из предварительного прогноза Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В ночные и утренние часы 15-го числа столбики термометров опустятся до 13, а при прояснениях — и до 19 градусов мороза. В светлое время суток температура воздуха составит от 8 до 13 градусов ниже нуля.

Завтра же, 13 декабря, ночью похолодает до -12 градусов (при прояснениях — до -16). Днем столбики термометров местами поднимутся до 3 градусов ниже нуля.

Погода будет облачной с прояснениями. Если ночью небольшой снег будет идти лишь местами, то утром и днем снег и мокрый снег ожидаются в большинстве районов республики.

Местами возможен слабый гололед, на дорогах традиционно образуется гололедица, предупреждают синоптики.

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