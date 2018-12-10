Синоптики пообещали жителям Казани аномально теплую погоду

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В ближайшие два дня среднесуточная температура воздуха в Казани будет выше нормы. Об этом, сославшись на данные Гидрометцентра России, рассказал заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Относительно комфортные метеоусловия в столице Татарстана обусловлены теплым сектором обширного циклона, центр которого находится над Балтийским морем. Свою роль играют и южные потоки, пояснил метеоролог.

«По климатическим нормам, среднесуточная температура воздуха на 10 декабря должна составлять -8 градусов. Однако сегодня столбики термометров опустятся до отметки -2 градуса днем и -4 градуса ночью. Данные показатели выше нормы на пять градусов, это аномалия», – подчеркнул Переведенцев.

В Казани минимальная температура воздуха 10 декабря была зафиксирована в 1921 году – тогда столбики термометров опустились до 30,9 градуса мороза. Температурный же максимум в 4,3 градуса тепла был зарегистрирован в 2006-м.

Завтра, 11 декабря, в ночные часы в столице РТ ожидается до 6 градусов ниже нуля, а в дневные – до -3 градусов. 12 и 13 декабря в городе чуть похолодает – температура воздуха составит -7 градусов в темное время суток и -4 градуса в светлое. В пятницу, 14-го числа, ожидается -10 градусов ночью и -5 градусов днем.

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