Застрявшая в Китае туристка прилетела в Казань на кресле-каталке

(Лаишевский район, 11 декабря, «Татар-информ»). Застрявшая в Китае пожилая туристка прилетела в Казань на кресле-каталке.

О том, что туристка, которая не смогла вовремя вылететь из Китая из-за проблем с туроператором, временно потеряла возможность ходить, ранее сообщало РИА Новости.

«Нет подтверждения, что она потеряла возможность ходить, сейчас к ней направлены медики международного аэропорта "Казань", непосредственно у здания аэропорта находится скорая медицинская помощь. После того, как будет произведен первичный осмотр, медикам будет понятно, необходима ли госпитализация или нет. Пока информации в целом нет», — рассказал ИА «Татар-информ» заместитель председателя Госкомитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов.

В Международном аэропорту «Казань» приземлился самолет «ИрАэро» с 373 туристами, которые не могли улететь с китайского острова Хайнань.

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