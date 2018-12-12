Татар-информ

12 декабря 2018, 06:56

Общество

В России в 2019 году появятся электронные социальные карты для пенсионеров

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Общество

В России в 2019 году появятся электронные социальные карты для пенсионеров

Воспользоваться функцией можно будет с помощью смартфона и специального мобильного приложения.

(Казань, 12 декабря, «Татар-информ»). В будущем году в России появятся электронные социальные карты для пенсионеров и людей предпенсионного возраста, сообщает ТАСС. 

«С 2019 года ПФР запускает пилотный проект — цифровую социальную карту, благодаря которой социально ответственный бизнес может идентифицировать человека как пенсионера», — отмечается в материалах, которые были распространены в ходе расширенного заседания правления ПФР. Здесь же отмечается, что подобные функции карта будет выполнять и для граждан предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законодательством с начала нового года будут также положены льготы. 

Воспользоваться функцией можно будет с помощью смартфона и специального мобильного приложения, где информация о льготах и мерах соцподдержки будет зашифрована в QR-коде.

Ранее сообщалось, что Минтруд внес в Правительство законопроект об электронных трудовых книжках . 

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