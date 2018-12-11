Татар-информ

11 декабря 2018, 16:22

Общество

Минтруд внес в Правительство законопроект об электронных трудовых книжках

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Общество

Минтруд внес в Правительство законопроект об электронных трудовых книжках

С 1 января 2021 года факты увольнений и приема на работу будут переживаться работодателями в режиме — следующий день после события, отметил Топилин.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Минтруд внес в Правительство РФ законопроект об электронных трудовых книжках, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

«Электронная трудовая книжка. Вчера мы внесли проект закона в Правительство. У нас остались два разногласия с работодателями. Не будем сейчас на них останавливаться, мы будем с коллегами проводить переговоры», — сказал Топилин на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России.

По его словам, в дальнейшем вносятся изменения в закон о персонифицированном учете. «Это все будет происходить, если все пойдет по плану, с 2020 года это будет тестовый режим предоставления информации ежемесячно», — отметил Топилин.

С 1 января 2021 года факты увольнений и факты приема на работу будут переживаться работодателями в режиме — следующий день после события, уточнил он.

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