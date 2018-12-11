Лаишевцам в день открытия нового кинозала показали «Фантастических тварей» в 3D

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Сегодня, 11 декабря, в здании районного Дома культуры открылся современный кинозал под названием Kinolife, сообщает пресс-служба администрации Лаишевского района РТ.

В торжественном открытии приняли участие глава Лаишевского района Михаил Афанасьев, директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова и представители Минкультуры РТ.

В ходе открытия было объявлено имя победителя конкурса на самое лучшее название для кинозала, который проходил в официальном аккаунте Лаишевского района в Instagram`e. Им стала Алина Шаймухаметова, ей вручили планшет.

В новом кинозале установлен современный звук – 7.1 Dolby Digital, полотно экрана имеет алюминиевое напыление, отражающее поляризационный свет, который поддерживает 2D и 3D форматы. Кинозал открыт на средства федерального гранта.

В первый день открытия в кинозале состоялся бесплатный показ фильма «Фантастические твари» в 3D формате. В ближайшее время зрители увидят картины «Аквамен», «Бамблби», «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Три богатыря и наследница престола», «Елки последние», «Снежная королева: зазеркалье».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Камских Полянах открылся цифровой кинозал с демонстрацией фильмов в 3D-формате. Зал открыт благодаря программе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тыс. жителей.

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