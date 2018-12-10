В Камских Полянах открылся цифровой кинозал с демонстрацией фильмов в 3D-формате

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Камских Полянах в культурном центре «Чулман-Су» состоялось рикпытие современного цифрового кинозала с демонстрацией фильмов в 2D и 3D форматах, сообщает пресс-служба района.



Теперь жителям поселка не нужно ездить в соседние города для просмотра кинопремьер – новое современное оборудование будет радовать любителей кино качественным видеорядом и звуком, а также новинками, выходящие в российский прокат.





Кинозал был открыт благодаря программе по поддержке кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. Торжественное открытие состоялось 8 декабря. На входе гостей встречали аниматоры в костюмах любимых героев мультфильма «Маша и Медведь».



В открытии кинозала приняли участие заместитель директора по поддержке производства фильмов и организации кинофестивалей и киномероприятий, руководитель казанского кинотеатра «Мир» Зуфат Давлетшин, директор набережночелнинского филиала «ТатарКино» и другие.





В память об этом знаменательном дне гости оставили свои автографы на символе кинематографии – хлопушке-нумераторе. В этот же день зрители увидели российский комедийный фильм «Все или ничего».

Новый кинозал будет работать каждый день, кроме понедельника и вторника. Камполянцам будут показывать все кинопремьеры.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.