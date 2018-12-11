Финалист шоу «Голос 60+» Николай Арутюнов даст урок казанским молодым вокалистам

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Школе рока The Road сегодня, 11 декабря, состоится мастер-класс по вокалу легендарного музыканта Николая Арутюнова. Казанским вокалистам представится уникальный шанс получить консультацию у одного из лучших певцов России, сообщают организаторы события.

Посетить мастер-класс и задать свои вопросы мэтру сцены можно будет совершенно бесплатно. Начнется занятие в 18 часов.



Николай Арутюнов – композитор, автор песен, блюзовый и рок-музыкант, клавишник. Музыкант стал финалистом первого сезона шоу «Голос 60+». Также он выступал вместе с B. B. King, Chris Farlowe (Colosseum и Аtomic Rooster), Pete Brown (Cream и Jack Bruce), Miller Anderson и даже с киноактером Стивеном Сигалом. Он создал легендарную группу «Лига блюза», а сейчас является солистом команды Quorum.



Накануне, 10 декабря, Николай Арутюнов и его команда Quorum выступили на втором дне «Абязов-фестиваля». По мнению художественного руководителя фестиваля Рустема Абязова, Арутюнов обладает уникальным голосом. Для казанских слушателей была представлена арт-рок-программа 70–80-х годов. Концерт состоялся при участии казанского хора «Гармония».

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