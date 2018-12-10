«ВКонтакте» начинает тестирование собственного мессенджера

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Социальная сеть «ВКонтакте» приступила к тестированию собственного мобильного мессенджера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации издания TJournal, мессенджер, который должен получить название VK Me, пока доступен только закрытой группе тестировщиков. Он предназначен для тех случаев, когда пользователь не намерен отвлекаться на ленту, паблики и уведомления.

Согласно предварительным данным, приложение, предназначенное для смартфонов на операционных системах iOS и Android, будет доступно не только для пользователей соцсети.

Подробнее компания планирует рассказать о новинке позднее. Неизвестно, сохранит ли соцсеть возможность обмениваться сообщениями в своем основном приложении или откажется от нее по примеру Facebook, отмечает «Российская газета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что специалисты сочли Facebook Messenger самым небезопасным мессенджером.

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