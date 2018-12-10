Дед Мороз пожелал Путину сил и уверенности в Новом году

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Всероссийский Дед Мороз пожелал много сил и уверенности в Новом году Президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«Желаю уверенности. Потому что наша страна очень сложный объект управления. Нас много, у нас самая большая страна в мире. И в чем прелесть — мы все разные. Разные национальности, религия, культура, традиции. Но мы вместе. Вот в чем фантастический успех и ценность нашей страны», — сказал Дед Мороз на пресс-конференции.

Многонациональность России — это «великое чудо», отметил новогодний волшебник. По его словам, управлять огромным государством — сложная работа, поэтому его главе нужна поддержка.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал одним из регионов-лидеров по числу писем Деду Морозу.

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