Татарстан стал одним из регионов-лидеров по числу писем Деду Морозу

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-5 регионов, из которых Деду Морозу присылают наибольшее количество писем, сообщает RT со ссылкой на канцелярию Деда Мороза.

«Среди регионов нашей страны наибольшее количество писем приходит из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана», — приводит агентство текст сообщения.

В резиденцию зимнего волшебника в Великом Устюге Вологодской области приходят письма со всего мира, добавили в канцелярии. К началу декабря всероссийский Дед Мороз получил почти 76,5 тыс. писем. Это на 4 тыс. посланий больше, чем в 2017 году.

Жители Казани могут отправить письмо Деду Морозу с помощью специальных почтовых ящиков до 23 декабря включительно. Они расположены в почтовых отделениях по адресам ул. Кремлевская, 8, Привокзальная пл., 1 и пр. Победы, 138.

Главный Дед Мороз страны приезжал в Казань на минувших выходных. Он встретился с детьми и их родителями в городских парках — «Комсомолец» и Урицкого. Столица Татарстана стала 12-м городом, который зимний волшебник посетил в рамках турне.

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