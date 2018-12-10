Россиян предупредили о сильном росте ставок по ипотеке

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Уже в декабре ставки по ипотечным кредитам в России могут увеличиться до 10%, а в будущем году они превысят 11%. Таковы ожидания участников рынка недвижимости, сообщает «Газета.Ru».

По мнению аналитиков, 14 декабря Банк России может повысить ключевую ставку с текущего уровня в 7,5%. Специалисты уверены, что финансовые организации оперативно отреагируют на такое решение регулятора.

Так, глава направления по развитию ипотечных программ ГК «Инград» Вячеслав Приймак убежден, что ЦБ увеличит ключевую ставку на 0,25–0,5%, после чего ставка по ипотеке у крупных банков с Нового года дойдет до 9,9−10,5%.

Директор же по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов заявил, что в 2019 году ставка по ипотеке будет находиться в диапазоне между 10% и 11% годовых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что риэлторы предсказали рост ипотеки на 0,5% до конца года.

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