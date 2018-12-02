Риэлторы предсказали рост ипотеки на 0,5% до конца года

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). До конца 2018 года средняя ставка по ипотеке в России может вырасти на 0,25–0,5%. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на оценку экспертов агентства «НДВ – Супермаркет недвижимости».

К такому результату приведет вероятное увеличение ключевой ставки, решение о котором может принять совет директоров Банка России на своем заседании 14 декабря. На заседании 26 октября он сохранил ее на уровне 7,5% годовых.

Эксперты уверены, что при увеличении ключевой ставки в ситуацию на строительном рынке придется вмешаться государству. «Без господдержки будет сложно как застройщикам, так и потребителям», – констатировали они.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что по оценке аналитиков рейтингового агентства Moody's рост ставки на 0,5% может снизить спрос на жилье на 3–5%, а выдачу новых ипотек уменьшить вдвое сильнее – на 6–10%.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.