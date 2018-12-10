Минтруд РФ планирует запретить чиновникам дарить подарки

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). Министерство труда и социальной защиты РФ планирует запретить госслужащим не только получать, но и дарить подарки. Об этом рассказал замглавы ведомства Алексей Черкасов, передает ТАСС.

По его словам, подготовленный министерством законопроект 30 ноября уже поступил в Государственную Думу. «<…> надеюсь <…> скоро госслужащим нельзя будет не только принимать, но и дарить любые виды подарков», – заметил замминистра.

Причиной подготовки документа Черкасов назвал противоречие между запретом получать подарки и разрешением дарить их, если они дешевле 3 тыс. рублей. В случае принятия закона оно будет устранено.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что работникам учреждений здравоохранения, образования и культуры хотят запретить принимать любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.

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