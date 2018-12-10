Врачам и учителям хотят запретить любые подарки, кроме цветов и блокнотов

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). В России врачам, учителям и другим сотрудникам организаций, подведомственных госорганам регионов и муниципалитетам, хотят запретить принимать любые подарки, помимо цветов и канцелярской продукции.
Соответствующий законопроект Правительство РФ внесло в Государственную Думу в конце ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Департамента развития государственной службы Минтруда РФ Дмитрия Баснака.
Кроме того, новые антикоррупционные стандарты планируется распространить и на работников организаций, созданных и контролируемых государственными корпорациями, пояснил собеседник агентства. Сейчас аналогичные нормы действуют только для федеральных служащих.
Всех сотрудников, относящихся к данным категориям, также обяжут сообщать работодателям о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.
Сейчас в соответствии с Гражданским кодексом врачам, учителям и работникам учреждений культуры нельзя в связи с исполнением должностных обязанностей принимать подарки дороже 3 тыс. рублей.