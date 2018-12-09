Специалисты из России и ближнего зарубежья обсудят состояние национальных литератур в Казани

(Казань, 9 декабря, «Татар-информ»). 12 декабря специалисты из России и стран ближнего зарубежья съедутся на международную научно-практическую конференцию «Возрождение национальных литератур во 2-ой половине XX века и Чингиз Айтматов», которая пройдет в Казани, сообщает пресс-служба Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ.

Участники рассмотрят различные вопросы: история национальных культур во 2-й половине прошлого века, национальные литературы в российском культурном пространстве, место творчества Айтматова в общей системе взаимоотношений национальных культур и др.

Мероприятие приурочено 90-летию со дня рождения знаменитого писателя Чингиза Айтматова. В конференции поучаствуют ученые из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана, а также из разных городов страны — Москвы, Уфы, Санкт-Петербурга, Набережных Челнов и т. д.

В мероприятии планируется участие и представителей государственных органов республики, Академии наук РТ, Союза писателей РТ и др.

Чингиз Айтматов родился в 1928 году в Таласской области Киргизии. Его перу принадлежат всемирно известные книги «Джамиля», «И дольше века длится день», «Белый пароход», «Плаха», «Когда падают горы (Вечная невеста)». Велики писатель имеет татарские корни, его мама, Нагима Абдувалиева, является уроженкой Кукморского района Татарстана. Ранее сообщалось, что в Москве открылся памятник Чингизу Айтматову.

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