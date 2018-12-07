(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). В Москве открыли памятник писателю Чингизу Айтматову. Монумент установили в сквере его имени, а само событие приурочили к 90-летию со дня рождения литератора, сообщает Пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



На торжественной церемонии присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Владимир Мединский, Президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков, Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и другие государственные деятели.

Сергей Собянин отметил, что открытие памятника стало символом совместной истории и дружбы России и Киргизии. Владимир Мединский подчеркнул, что Айтматов является классиком киргизской и русской литературы.

Чингиз Айтматов имеет татарские корни. Его мама – Нагима Абдувалиева – является уроженкой Кукморского района Татарстана.



Последний раз всемирно известный писатель приезжал в Татарстан в 2008 году, перед самой смертью. В селе Бурбаш Балтасинского района похоронен его прапрадед по материнской линии. А в селе Маскара Кукморского района на древнем кладбище сохранились 13 надгробий представителей рода Ишмана, к которому принадлежит Айтматов.





Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Таласской области Киргизии. В 1958 году вышел его первый роман «Джамиля», который принес Айтматову мировую известность. Его перу также принадлежат всемирно известные книги «И дольше века длится день» (1980), «Белый пароход» (1970), «Плаха» (1986), «Когда падают горы (Вечная невеста)» (2006).



По данным ЮНЕСКО, Айтматов является одним из самых читаемых авторов современности. Романы писателя, которого назвали классиком еще при жизни, переведены более чем на 176 языков и изданы в 128 странах тиражом более 100 млн экземпляров.



Писатель скончался в 2008 году в клинике немецкого города Нюрнберг за полгода до своего восьмидесятилетия.

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