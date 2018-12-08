Пожар в гаражном боксе на Седова в Казани потушен

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Пожар в гаражном боксе на улице Седова в Казани потушен. Площадь пожара составила 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Россси по РТ.

Около полутора часов потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлекались 56 человек и 19 единиц техники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Седова в гаражном боксе предприятия, которое занимается ремонтом автобусов, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь охватил автобус.



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