Татар-информ

8 декабря 2018, 14:37

Происшествия

Пожар в гаражном боксе на Седова в Казани потушен

Рекомендуем

Происшествия

Пожар в гаражном боксе на Седова в Казани потушен

Фото: Полина Шевчук

К ликвидации возгорания были привлечены 56 человек и 19 единиц техники.

(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). Пожар в гаражном боксе на улице Седова в Казани потушен. Площадь пожара составила 400 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Россси по РТ.

Около полутора часов потребовалось огнеборцам, чтобы полностью справиться с огнем. Площадь пожара составила 400 кв. метров. Пострадавших нет.

К ликвидации возгорания привлекались 56 человек и 19 единиц техники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на улице Седова в гаражном боксе предприятия, которое занимается ремонтом автобусов, вспыхнул пожар. По предварительным данным, огонь охватил автобус.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане в затоне им. Куйбышева затонул буксир «Дунайский-49»

Новости дня
16:14
КГАСУ и часть домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Причиной отключения водоснабжения станет подключение к водопроводу дома по улице Калинина.

15:40
Туроператор пообещал за сутки решить проблему с вылетом застрявших в Хайкоу туристов

Путешественники размещены в гостинице, за ситуацией наблюдает Ростуризм.

15:20
Совет при КС РТ дал рекомендации по обеспечению реализации социальных прав граждан

Заседание научно-консультативного совета было организовано в рамках III Конституционных чтений Татарстана.

15:05
В Татарстане в затоне им. Куйбышева затонул буксир «Дунайский-49»

Фотографии с места ЧП разместили пользователи на страницах в соцсетях.

14:50
Глава Дагестана: Артем Здунов привез из Татарстана знания и опыт

Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов более трех лет работал министром экономики Татарстана.

14:46
Кудрин предупредил о негативном влиянии сделки ОПЕК+ на экономику России
14:37
Пожар в гаражном боксе на Седова в Казани потушен

К ликвидации возгорания были привлечены 56 человек и 19 единиц техники.

14:28
В Татарстане стартовал кастинг среди молодых татарских певцов

Отбор артистов будет проведен в Альметьевске, Казани и Набережных Челнах.

14:12
Фигуристы Тарасова и Морозов стали третьими в финале Гран-при в Ванкувере

На результате пары сказалось падение татарстанки во время параллельного тройного прыжка.

14:00
В Татарстане КФХ ежегодно наращивают объемы производства сельхозпродукции более чем на 10%

В республике с начала года гранты предоставлены 170 крестьянским (фермерским) хозяйствам на общую сумму 562 млн рублей.

13:48
Жители Казани не могут вылететь с Хайнаня из-за отмены рейса «ИрАэро»

Причиной отмены рейса стала задолженность туроператора «Жемчужная река» перед авиаперевозчиком.

13:41
Появилось видео пожара в гаражном боксе в Советском районе Казани

Пожар вспыхнул сегодня в полдень на улице Седова.

13:40
Минниханов: Для комфортной городской среды необходимы компетентные специалисты и финансы

Президент РТ является председателем общественного совета федерального проекта «Городская среда».

13:16
Минниханов: «Единая Россия» в Татарстане готова работать с конструктивной оппозицией

Президент РТ прибыл в Москву, где проходит съезд партии «Единая Россия».

13:15
В Советском районе Казани горит гаражный бокс

По предварительным данным, загорелся один из автобусов, находящийся в гараже.

13:04
Актеры театра Камала Эмиль Талипов и Ляйсан Файзуллина стали заслуженными артистами РТ

Руководство республики отметило вклад актеров в развитие театрального искусства.

12:42
В Татарстане в 2018 году модернизировали более 200 коровников за 883 млн рублей

В Алексеевском и Алькеевском районах построены два крупных молочных комплекса, каждый из которых рассчитан на 3 тыс. голов КРС.

12:28
Google откажется от поддержки старых смартфонов на ОС Android
12:16
Синоптики Татарстана предупреждают о тумане

На дорогах образуется гололедица, а местами возникнут и снежные заносы.

11:55
Актер набережночелнинского театра Фанис Сахабутдинов свел счеты с жизнью

По предварительным данным, тело мужа в бане обнаружила его супруга.

11:50
Марат Ахметов: За пять лет в АПК Татарстана инвестировано 253 млрд рублей

Инвестиции позволили сохранить устойчивые темпы роста сельского хозяйства республики, отметил глава Минсельхозпрода РТ.

11:44
В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 89%

В республике введено в эксплуатацию 2 млн. 146 тыс. кв. метров жилья.

11:35
Сотрудники МЧС Татарстана спасли двух ульяновских рыбаков, заблудившихся из-за сильного снегопада

Двое 39-летних мужчин отправились порыбачить вблизи деревни Березовка, но найти обратную дорогу к припаркованному автомобилю самостоятельно не смогли.

11:20
Президент РТ о новом газопроводе для Иннополиса: Это большой задел для Татарстана

Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительства инвестиционного проекта ПАО «Газпром».

11:12
Народный артист РТ Ильдар Абдразаков открыл новый сезон La Scala

Овации для певца не смолкали в течение 14 минут.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×