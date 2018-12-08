(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео пожара в гаражном боксе в Советском районе Казани. На кадрах видеозаписи видно, как к месту ЧП приехали несколько пожарных расчетов, а из бокса валит черный густой дым и видны языки пламени.

«Сообщение о пожаре в доме № 2 по улице Седова поступило сегодня в 12.09 на единый номер вызова экстренных служб 112», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар вспыхнул в гаражном боксе, который принадлежит фирме, занимающейся ремонтом автобусов. По предварительной информации, огонь охватил один из автобусов. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлечены 56 человек и 19 единиц техники.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в гаражном боксе в Советском районе Казани вспыхнул пожар. Очевидцы ЧП сообщают, что горит автобус.



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