(Казань, 8 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске ликвидировали горящую несанкционированную свалку, находившуюся неподалеку от православного кладбища, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

О нарушении природоохранного законодательства сообщил на горячую линию ведомства один из местных жителей. «Возле русского кладбища пылает гора мусора», – сказал он.

Информация о свалке подтвердилась. На улице Гора Революции оказалась захламлена территория площадью 1000 кв. метров.

Исполком Менделеевска получил предписание ликвидировать свалку, что и было сделано на следующий день.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Бугульме экологи с вертолета обнаружили очередную несанкционированную свалку.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.