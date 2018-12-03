В Бугульме экологи с вертолета обнаружили очередную несанкционированную свалку

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). В ходе вертолетного облета экологи заметили несанкционированную свалку отходов неподалеку от улицы Нефтяников в Бугульме, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Это не первая такая свалка на территории города. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о свалке, обнаруженной в Базовском переулке.

Занимающийся изготовлением одноразовой посуды и упаковки для товаров индивидуальный предприниматель на территории площадью почти 669,9 кв. метра открыто хранил обломки бетона и строительного кирпича, обрывки линолеума, полиэтилена и рубероида.

Кроме того, оказались захламлены 144,6 кв. метра почвы. При этом площадка не имела ни ливнестоков с очистными сооружениями, ни навеса, ни обваловки, ни химически стойкого покрытия.

За допущенные нарушения индивидуальный предприниматель оштрафован на 30 тыс. рублей. В месячный срок он должен устранить нарушения.

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