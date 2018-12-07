В Галерее современного искусства в Казани будет организована выставка к 100-летию ТАССР

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ будет организована выставка к 100-летию ТАССР. Об этом сегодня на открытии галереи сообщила директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

«В 2019 году с коллективом государственного Русского музея будем готовить выставку к 100-летию ТАССР. Это будут работы ХХ века, но абсолютно обновленный контент, новая концепция с показом документальных фильмов, фотографий, архивных данных. Будет представлено не только то, что касается ТАССР, но и СССР в целом. То есть ТАССР в объятиях СССР. Надеюсь, что Русский музей нам передаст работы из своей коллекции», – рассказала директор Государственного музея изобразительных искусств РТ.

По ее словам, также в планах – подготовка выставок художников XXI века. «Но при этом будем показывать свою коллекцию, например, русского авангарда — у нас потрясающая коллекция. Русский авангард является столпом всего современного, новейшего, что происходило во второй половине ХХ и XXI веков. Планируем большую выставку из коллекции Русского музея. Сейчас идут переговоры», – поделилась Нургалеева.

Галерея современного искусства будет открыта для посетителей с 12.00 до 21.00. «Это важно, потому что большая часть людей проходит мимо нас. Теперь же те, кто закончил работу в 6-7 вечера, могут прийти сюда. Даже почитать книги, у нас здесь библиотека, виртуальный музей, великолепный кофе. Думаю, всем будет приятно здесь находиться», – отметила спикер.

«Мы — единственный музей на сегодня, который обладает лифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы очень стремились к этому. Сейчас в работе несколько объектов, постараемся, чтобы там тоже были лифты не только для людей с ОВЗ, но и по подъему картин», – заключила она.

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