Реконструкция Галереи современного искусства в Казани оценивается в 340 млн рублей

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня после масштабной реконструкции открылась Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ. Ремонтные работы здания и оснащение его специализированным оборудованием оцениваются в 340 млн рублей. Об этом сообщила на открытии объекта начальник отдела реставрации Главного инвестиционно-строительного управления РТ Майя Морозова.

«Сейчас сметная стоимость корректируется. Мы ориентировались на 340 млн рублей. Думаю, что экономия будет, — заметила спикер. — В эту сумму вошли не только строительно-монтажные работы, но и оборудование, включая мультимедийное».

Здание было построено в 1979 году как Выставочный зал Союза художников ТАССР. Он был открыт в 1980 году зональной выставкой «Большая Волга». В 2009 году здание передано Государственному музею изобразительных искусств РТ. Ремонтные работы были начаты в 2017 году.

«На сегодня все строительно-монтажные работы, оснащение оборудованием, в том числе мультимедийным, завершены на 100%. Выполнен весь спектр строительно-монтажных работ. Здесь поменяли кровлю, зенитные фонари», — рассказала Морозова.

Кроме того, проведены ремонт фасада, замена окон, монтаж грузового лифта, устройство входных групп, отделочные работы.

«В этом здании не было температурного влажного режима, поэтому большая работа проводилась в этом направлении. Сделали утепление стен, зенитные фонари были ненормативные, их привели в соответствие. Всю инженерию полностью поменяли. Электромонтажные работы были проведены в полном объеме, вплоть до наружных сетей, увеличили мощность. Здесь поменялась система вентиляции, чтобы создать микроклимат. Температура должна быть 18 градусов, 50% влажности для картин», — отметила начальник отдела реставрации Главинвестстроя РТ.

По ее словам, проблема была с мультимедийным оборудованием. «Мы решали технические вопросы, например, как установить к существующим конструкциям. Были предложения подвесить к потолку, а он по несущим конструкциям не давал такие возможности. Мы укрепляли. Наверное, это было самое сложное. Отделка здесь простая. Она отвечает требованиям современного музея, именно музея современного искусства», — уточнила спикер.

Площадь экспозиции осталась прежней, добавила она. «Мы не могли изменить архитектуру, потому что это считается авторством, поэтому фасад остался в том же виде. Мы его слегка утеплили новейшими технологиями», — пояснила Морозова.

Обновленная Галерея современного искусства ГМИИ РТ открылась после реконструкции сразу тремя выставками. В частности, «Россия. Реализм. XXI век» и «Андрей Тарковский. Художник пространства» в рамках Культурно-выставочного центра Русского музея в Казани, а также выставкой «Игорь Вулох. Эволюция белого. К 80-летию со дня рождения художника».

«Сегодня у нас замечательный день — мы открываем после масштабнейшей реконструкции одно из старейших зданий. Оно находилось в очень ветхом состоянии. Сейчас появились разные возможности. Например, изучать экспозицию, большое количество произведений, есть возможность увидеть мультимедийные проекты. Будут проходить концерты, здесь великолепная акустика», — сказала на церемонии открытия директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Оценил возможности Галереи современного искусства Президент Татарстана Рустам Минниханов. После обхода он подчеркнул, что сегодня — это современный объект, отвечающий поставленным задачам. А также высказал убеждение, что интересные направления работы, которые представлены в галерее, будут привлекать жителей и гостей Казани. «Как мне сказал наш мэр, этого нашей столице не хватало. Возможности этого объекта очень большие, здесь можно творить и творить», — поделился Рустам Минниханов.

Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ — это единственная в Казани крупная выставочная площадка, специализирующаяся на современном искусстве. Галерея расположена в трехэтажном здании на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари. Для посетителей открыты три этажа, шесть выставочных пространств, лекторий, детская арт-площадка, мультимедиа — более 1,5 тыс. кв. метров.

В галерее будет работать новый проект «Центр перемещения во времени», представляющий современные технологии и арт-проекты, реальные исторические объекты и артефакты, которые дают возможность «принять участие» в исторических событиях, «увидеть» и «испытать» утерянные во времени достижения и технологии.

Заказчиком ремонтных работ выступил Главинвестстрой РТ, генеральным подрядчиком — компания ООО «Реставратор». Проектно-сметная документация была разработана институтом «Татинвестгражданпроект».

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