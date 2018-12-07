Татар-информ

7 декабря 2018, 13:46

Культура

Реконструкция Галереи современного искусства в Казани оценивается в 340 млн рублей

Рекомендуем

Культура

Реконструкция Галереи современного искусства в Казани оценивается в 340 млн рублей

Фото: Рамиль Гали/архив

Ремонтные работы здания галереи стартовали в 2017 году.

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня после масштабной реконструкции открылась Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ. Ремонтные работы здания и оснащение его специализированным оборудованием оцениваются в 340 млн рублей. Об этом сообщила на открытии объекта начальник отдела реставрации Главного инвестиционно-строительного управления РТ Майя Морозова.

«Сейчас сметная стоимость корректируется. Мы ориентировались на 340 млн рублей. Думаю, что экономия будет, — заметила спикер. — В эту сумму вошли не только строительно-монтажные работы, но и оборудование, включая мультимедийное».

Здание было построено в 1979 году как Выставочный зал Союза художников ТАССР. Он был открыт в 1980 году зональной выставкой «Большая Волга». В 2009 году здание передано Государственному музею изобразительных искусств РТ. Ремонтные работы были начаты в 2017 году.

«На сегодня все строительно-монтажные работы, оснащение оборудованием, в том числе мультимедийным, завершены на 100%. Выполнен весь спектр строительно-монтажных работ. Здесь поменяли кровлю, зенитные фонари», — рассказала Морозова.

Кроме того, проведены ремонт фасада, замена окон, монтаж грузового лифта, устройство входных групп, отделочные работы.

«В этом здании не было температурного влажного режима, поэтому большая работа проводилась в этом направлении. Сделали утепление стен, зенитные фонари были ненормативные, их привели в соответствие. Всю инженерию полностью поменяли. Электромонтажные работы были проведены в полном объеме, вплоть до наружных сетей, увеличили мощность. Здесь поменялась система вентиляции, чтобы создать микроклимат. Температура должна быть 18 градусов, 50% влажности для картин», — отметила начальник отдела реставрации Главинвестстроя РТ.

По ее словам, проблема была с мультимедийным оборудованием. «Мы решали технические вопросы, например, как установить к существующим конструкциям. Были предложения подвесить к потолку, а он по несущим конструкциям не давал такие возможности. Мы укрепляли. Наверное, это было самое сложное. Отделка здесь простая. Она отвечает требованиям современного музея, именно музея современного искусства», — уточнила спикер.

Площадь экспозиции осталась прежней, добавила она. «Мы не могли изменить архитектуру, потому что это считается авторством, поэтому фасад остался в том же виде. Мы его слегка утеплили новейшими технологиями», — пояснила Морозова.

Обновленная Галерея современного искусства ГМИИ РТ открылась после реконструкции сразу тремя выставками. В частности, «Россия. Реализм. XXI век» и «Андрей Тарковский. Художник пространства» в рамках Культурно-выставочного центра Русского музея в Казани, а также выставкой «Игорь Вулох. Эволюция белого. К 80-летию со дня рождения художника».

«Сегодня у нас замечательный день — мы открываем после масштабнейшей реконструкции одно из старейших зданий. Оно находилось в очень ветхом состоянии. Сейчас появились разные возможности. Например, изучать экспозицию, большое количество произведений, есть возможность увидеть мультимедийные проекты. Будут проходить концерты, здесь великолепная акустика», — сказала на церемонии открытия директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

Оценил возможности Галереи современного искусства Президент Татарстана Рустам Минниханов. После обхода он подчеркнул, что сегодня — это современный объект, отвечающий поставленным задачам. А также высказал убеждение, что интересные направления работы, которые представлены в галерее, будут привлекать жителей и гостей Казани. «Как мне сказал наш мэр, этого нашей столице не хватало. Возможности этого объекта очень большие, здесь можно творить и творить», — поделился Рустам Минниханов.

Галерея современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ — это единственная в Казани крупная выставочная площадка, специализирующаяся на современном искусстве. Галерея расположена в трехэтажном здании на пересечении улиц Карла Маркса и Муштари. Для посетителей открыты три этажа, шесть выставочных пространств, лекторий, детская арт-площадка, мультимедиа — более 1,5 тыс. кв. метров.

В галерее будет работать новый проект «Центр перемещения во времени», представляющий современные технологии и арт-проекты, реальные исторические объекты и артефакты, которые дают возможность «принять участие» в исторических событиях, «увидеть» и «испытать» утерянные во времени достижения и технологии.

Заказчиком ремонтных работ выступил Главинвестстрой РТ, генеральным подрядчиком — компания ООО «Реставратор». Проектно-сметная документация была разработана институтом «Татинвестгражданпроект».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Раиль Садриев хочет пригласить Виктора Сухорукова в Буинск
Новости дня
15:40
Раиль Садриев хочет пригласить Виктора Сухорукова в Буинск

Летом в Буинске проходит международный театральный фестиваль «Буа: пространство диалога».

15:30
К 2020 году в Татарстане должны появиться 100 новых промплощадок

Новые промплощадки будут созданы на всей территории республики для создания условий комфорта и труда.

15:26
В Стратегию-2030 внесли новое направление «Цифровая экономика»

Задачей направления станет внедрение цифровых технологий в социальную сферу.

15:23
В Татарстане инспекторы ДПС спасли замерзающего на остановке мужчину

Мужчина рассказал полицейским, что немного выпил и решил прогуляться по селу, но как попал на остановку общественного транспорта не помнит.

15:18
Из Казани стартуют новые международные и российские железнодорожные рейсы

Из столицы Татарстана начнут курсировать поезда в Ташкент и Минск.

15:17
«Единороссы» Татарстана переведут партию в цифровой формат для диалога с избирателями

Делегация Татарстана приняла участие в дискуссионных площадках XVIII съезда «Единой России».

15:15
Министр спорта РТ: Проведение Кубка Попова – это красивый праздник для Казани

Владимир Леонов назвал турнир «добрым и компактным».

15:10
ВТБ запускает предновогоднюю акцию по автокредитованию
15:07
Благодаря прокуратуре РТ работникам селхозпредприятия выплатили свыше 9 млн рублей долга по зарплате

299 работникам ООО «Джукетау» не выплачивали зарплату за сентябрь и октябрь 2018 года.

15:02
В Татарстане планируют создать свой Фонд кино

«Татаркино» выступил с инициативой поддержать местный кинематограф.

14:56
Замминистра экономики РТ: Из Стратегии-2030 выполнено 20 показателей из 28

Игорь Пелевин охарактеризовал изменения, которые удалось достичь за три года реализации стратегии.

14:50
На съезде «Единой России» ждут выступления Рустама Минниханова о создании комфорта в городах

Президент РТ является председателем общественного совета федерального партийного проекта «Городская среда».

14:45
В Набережных Челнах врача-невролога с 10-летним стажем оштрафовали за фальшивый диплом
14:41
Житель Нижнекамска пытался убить женщину, заподозрив ее в наведении порчи на его семью

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

14:40
В ИА «Татар-информ» расскажут о нововведениях в пенсионное законодательство

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:38
Министр промышленности России встретился с чемпионами WorldSkills из Татарстана

Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова осмотрели машиностроительную выставку в Казани.

14:36
В городах Татарстана 8 декабря пройдут сельхозярмарки

Аграрии завезут свою продукцию на торговые площадки в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленодольского района.

14:20
В Алькеевском районе на домах погибших афганцев установят мемориальные доски

В 2019 году будет отмечаться 30-летие вывода советских войск из Республики Афганистан.

14:08
В Татарстане вечером 7 декабря ожидается сильный снег

Синоптики предупреждают о появлении на дорогах снежных заносов.

14:07
На федеральных трассах в Татарстане заработали камеры системы тотального контроля

Новые системы видеофиксации контролируют скоростной режим на трассах М7, Казань – Ульяновск и Казань – Оренбург.

14:05
В Стратегию-2030 в РТ добавлена новая цель – 100% обеспечение местами в детсадах детей до 3 лет

Всех дошкольников обеспечат детскими садами к 2021 году.

14:01
На соревнованиях по бадминтону в Казани скончался участник Спартакиады муниципальных служащих

Главе Утар-Атынского сельского поселения Арского района Ильгизу Гайнуллину стало плохо во время игры.

13:56
Татарстанцы проголосовали за реконструкцию Заинской ГРЭС и разработку новых форм работы с МСП

Заместитель министра экономики РТ объявил, что лучшие предложения поступили из Буинска, Черемшана и Заинска.

13:50
Психолог Шалва Амонашвили провел в Казани семинар по семейной педагогике

Мероприятие прошло в актовом зале гимназии № 180.

13:46
Реконструкция Галереи современного искусства в Казани оценивается в 340 млн рублей

Ремонтные работы здания галереи стартовали в 2017 году.

События


ТАТАР-ИНФОРМ
в Яндекс.Дзен
Подписаться
×