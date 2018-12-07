Разиль Валеев: Есть сложности с включением части учебников на татарском языке в федеральный перечень

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Возникли сложности с вхождением части учебников на татарском языке в федеральный перечень. Об этом заявил сегодня на круглом столе в Госсовете РТ председатель Комитета ГС РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев, сообщает пресс-служба парламента республики.

По словам главы парламентского комитета, одна часть учебников уже вошла в федеральный перечень, а 49 учебников, пройдя федеральную экспертизу, до сих пор не могут попасть в него.

«Руководство республики уже обратилось в Министерство просвещения РФ с просьбой ускорить этот процесс», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 64 учебника по татарскому языку и литературе включены в федеральный перечень учебников, 49 учебных пособий прошли все экспертизы и готовы к включению в этот перечень.

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