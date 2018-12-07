С 20 декабря салюты и фейерверки в Татарстане под запретом

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление Кабинета министров об установлении на территории республики особого противопожарного режима.

Согласно документу, противопожарный режим в Татарстане вводится с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019 года. В этот период будет запрещено использование пиротехники с первого по третий класс опасности. К ней относятся фейерверки, фонтаны холодного огня, петарды и салютные батареи. Исключение будет сделано только для бенгальских огней и хлопушек.

Использовать пиротехнику будет запрещено в 500 метрах от границ промышленных объектов, транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса. Также нельзя будет запускать фейерверки во дворах жилых домов и на придомовой территории, вблизи объектов сельского хозяйства и мест массового пребывания людей, а также в 50-ти метрах от автодорог.

К 20 декабря в каждом населенном пункте республики будут установлены специальные площадки, где можно будет запускать пиротехнику.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии новогодних праздников МЧС Татарстана проведет рейды по пиротехнике. Проверки коснутся магазинов, торгующих пиротехникой и общественных мест.



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