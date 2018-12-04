(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В преддверии новогодних праздников МЧС Татарстана проведет рейды по пиротехнике. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров «О надзорно-профилактической деятельности по предупреждению гибели и травматизма на пожарах» рассказал замначальника ГУ МЧС России по РТ по государственному пожарному надзору Сергей Сергеев.

«Для пресечения реализации пиротехнических изделий в несоответствующих для этих целей местах сотрудники МЧС совместно с полицейскими будут проводить рейды», – рассказал Сергей Сергеев.

Он отметил, что новогодние праздники не обходятся без использования пиротехники. К сожалению, часто петарды и фейрверки становятся причинами травм и серьезных увечий.

«В прошлом году в новогодние праздники в республике по этой причине пострадали три человека. В первом случае пострадавший получил ожоги, в двух других случаях люди получили раны глаз и конечностей. Хочу отметить, что в текущем году уже зафиксирован случай травмирования из-за неправильного обращения с пиротехникой. Так, 17 ноября в Елабуге 12-летний мальчик пострадал от подожженной петарды, брошенной подростками ему за шиворот. В результате ребенок получил серьезные ожоги шеи», – добавил Сергеев.

Кроме этого, в период празднования Нового года ГУ МЧС России по РТ проверит места массового посещения и проведет инструктаж населения.

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