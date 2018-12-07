Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в текущем году

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Банк России понизил прогноз роста ВВП страны в 2018 году до 1,6–1,7% вместо прежних 1,7–1,8%. Об этом говорится в подготовленном аналитиками ЦБ бюллетене «О чем говорят тренды».

По оценке экспертов, во втором полугодии рост российской экономики замедлился, однако «продолжается устойчивыми темпами вблизи потенциала». За IV квартал увеличение ВВП должно составить 0,3% в квартальном выражении с поправкой на сезонность.

Из-за снижения цен на нефть специалисты ожидают уменьшения роста ВВП в начале 2019 года до 1% в годовом выражении (0,2–0,3% в квартальном). При этом в I квартале рост экономики может дополнительно замедлиться из-за повышения НДС.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России на 2018 год с 1,5% до 1,6%.

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