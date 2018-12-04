Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на будущий год

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,5% вместо предсказанных ранее 1,8%. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад международной организации.

При этом прогноз на текущий, 2018 год по росту экономики улучшен с 1,5% до 1,6%. Прогноз на 2020-й остался неизменным – рост ВВП должен составить 1,8%.

По мнению аналитиков Всемирного банка, по темпам экономического роста РФ будет отставать от развивающихся стран, но обгонит страны с уже развитой экономикой.

Важнейшим положительным фактором для российской экономики может стать незапланированный рост цен на нефть, а наиболее негативно могут сказаться вероятное расширение санкций и сохранение геополитической напряженности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всемирный банк констатировал увеличение долгов россиян по кредитам до исторического максимума.

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