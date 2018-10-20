«Нефтехимик» проиграл после выигрыша

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Позавчера нижнекамцы прервали свою черную серию (9 поражений в 10 матчах), победив в Минске «Динамо» (2:1). Но сегодня «Нефтехимик» проиграл в Подольске «Витязю» со счетом 1:3.

Как обычно, нижнекамцы перебросали и перебили соперника в первом периоде, броски в створ ворот 10-15. Но вновь не забили и пропустили уже на четвертой минуте стартового периода — 1:0.

Второй период прошел по такому же сценарию. Больше атакуют нижнекамцы, а забивают подольчане. Чешский легионер «Витязя» Войтех Мозик в большинстве удвоил преимущество хозяев: он мощно щелкнул от синей линии, а Борна Рендулич на пятачке закрыл обзор голкиперу гостей Федору Коротаеву.

Интрига в матче возродилась в середине третьего периода, когда в большинстве чешский защитник «Нефтехимика» Адам Полашек мощнейшим щелчком сократил разрыв в счете до минимума — 2:1. Разумеется, в концовке гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, но получили в итоге третью шайбу в пустые ворота — 3:1.

После 36 матчей в активе нижнекамцев стало (32) очка, десятое девятое место на «Востоке». В следующем туре 8 декабря «Нефтехимик» сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

«Витязь» (Подольск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Шайбы забросили: Швец-Роговой (4), Мозик (27), Аалтонен (60) — Полашек (50). Штраф: 8-14.

«Нефтехимик»: Коротаев. Сергеев — Полашек, Няттинен — Руохомаа — Пуустинен; Брынцев — Мусин, Галимов — Нестрашил — Бикмуллин; Тимашов — Шарипзянов, Падакин — Куликов — Хайруллин; Семенов, Здунов — Шарифьянов — Аркалов; Шиксатдаров.

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