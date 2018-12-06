Главный инженер «Татнефть-арены» объяснил низкое качество льда на хоккейной площадке

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный инженер «Татнефть-арены» объяснил причину низкого качества льда на хоккейной площадке, на которое ранее пожаловался нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.

Инженер назвал основными источниками проблем регламент КХЛ и конкурсы во время перерывов между периодами.

«Раньше у нас было еще три часа перерыва перед игрой, а сейчас за 15 минут перед судьями идет последняя заливка. Вроде бы это все нюансы, но если бы было больше времени, то перед игрой у нас был бы лед гораздо лучше. Также большое количество грязи и песка на льду арены появляется из-за конкурсов, которые клуб устраивает в перерывах домашних матчей. Люди выходят на лед и приносят на подошвах песок и грязь, которые не могут способствовать хорошему катанию», — пояснил собеседник агентства.

Вдобавок Миннекиев отметил, что проведение концертов не влияет на качество льда: «Последствия концерта устраняются одной-двумя заливками льда. После того, как прошел концерт, у нас идет зачистка льда от грязи. В этом процессе я не вижу никакой возможности испортить покрытие».

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