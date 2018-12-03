Артур Шипилов

3 декабря 2018, 23:58

Спорт

Артем Лукоянов пожаловался на плохое состояние льда «Татнефть-арены»

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Спорт

Артем Лукоянов пожаловался на плохое состояние льда «Татнефть-арены»

Встреча «Ак Барса» и «Северстали» завершилась победой казанцев со счетом 4:2.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). После встречи «Ак Барса» и «Северстали», которая завершилась победой казанцев со счетом 4:2, нападающий клуба из столицы Татарстана Артем Лукоянов пожаловался на плохое состояние льда «Татнефть-арены», назвав его «невозможным».

«Сейчас просто невозможно играть на этом льду, как по песку бегаешь, еще больше усилий прикладываешь, поэтому через корреспондентов хочется достучаться до тех людей, кто отвечает за лед, чтобы доработали его. Может, причина в концертах, не знаем уже, кому говорить, потому что уже невозможно», – подчеркнул Лукоянов.

Также нападающий прокомментировал восьмиматчевую победную серию коллектива: «Продолжили выигрышную серию, удачно сыграли дома. Сейчас у нас три выездные игры с хорошими соперниками, поэтому у нас есть пару дней отдохнуть».

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