Татар-информ

6 декабря 2018, 08:00

Культура

На сайте Татарского книжного издательства можно прослушать аудиокнигу «Камыр батыр»

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Культура

На сайте Татарского книжного издательства можно прослушать аудиокнигу «Камыр батыр»

Фото: Султан Исхаков/архив

В конце декабря в Татарском книжном издательстве выйдет в свет интерактивная книга по татарской сказке.

(Казань, 6 декабря, «Татар-информ»). Народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Дания Нуруллина специально для сайта Татарского книжного издательства озвучила аудиокнигу «Камыр батыр». Об этом сообщает сотрудник издательства Айсылу Галиева.

«Голос Дании Нуруллиной ласкает слух. Мы остались очень довольны ее работой», — отметила сотрудник издательства. 

Как сообщила Айсылу Галиева, в конце декабря Татарское книжное издательство выпускает интерактивную книгу под названием «Камыр батыр». Книга и аудиокнига прекрасно дополнят друг друга. В интерактивной версии издания дети смогут рисовать и клеить наклейки. Родителям рекомендуют слушать аудиокнигу и работать с интерактивным материалом. 

Запись сказки доступна по ссылке абсолютно бесплатно. Также на сайте Татарского книжного издательства можно бесплатно прослушать сказку «Невидимая Сылу-Комеш», которую тоже записала Дания Нуруллина.

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