(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Гульназ Ахтямзянова). На сайте Татарского книжного издательства можно бесплатно прослушать сказку «Невидимая Сылу-Комеш» по ссылке. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказала сотрудница издательства Айсылу Галиева.

Сказку «Невидимая Сылу-Комеш» читает народная артистка Татарстана, заслуженная артистка России Дания Нуруллина. «При выборе голоса для записи аудиокниги сомнений не было — Дания Нуруллина уже давно читала на радио рассказы и сказки для детей. Мы с детства привыкли к ее ласкающему слух голосу. Аудиокнига получилась очень интересной, дала послушать детям», — сказала Айсылу Галиева.

Сказка «Невидимая Сылу-Комеш» вошла в сборник «Татарские народные сказки», который будет издан в этом году. При прослушивании аудиосказки «Невидимая Сылу-Комеш» сотрудники Татарского книжного издательства советуют рассматривать картинки из данной книги.

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