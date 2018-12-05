За кандидатуру Тукая в конкурсе аэропортов проголосовало почти 70 тыс. человек

(Казань, 5 декабря, «Татар-информ»). За кандидатуру известного татарского поэта Габдуллы Тукая в конкурсе аэропортов проголосовало почти 70 тыс. человек. Данные опубликованы на официальном сайте проекта.

Вчера, 4 декабря, объявили результаты народного голосования в проекте «Великие имена России». Лидером голосования по присвоению имени выдающегося российского деятеля для аэропорта «Казань» стал Габдулла Тукай. Согласно данным на сайте великиеимена.рф за него проголосовало 55% человек.

В конкурсе также участвовала и другая воздушная гавань Татарстана. Согласно результатам аэропорту «Бегишево» присвоят имя одного из основателей Нижнекамска и создателя местной химической промышленности Николая Лемаева.

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