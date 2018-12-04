Шамиль Гафаров: ЮИД – это лучшее, что есть в молодежном движении России

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). ЮИД – это лучшее, что есть в молодежном движении России, заявил сегодня на открытии в Татарстане федеральных детских пресс-центров юных инспекторов движения вице-премьер – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«ЮИД – это бренд, это знак качества. Это лучшее, что у нас есть в молодежном движении России. Это элита молодежного движения», – сказал вице-премьер РТ.

В этом году исполнилось 45 лет со дня создания отрядов юных инспекторов движения, напомнила главный редактор всероссийских изданий по БДД «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» Алла Суражевская.

«Колыбелью чемпионов я могу назвать Татарстан, чемпионом всероссийских и международных конкурсов по безопасности дорожного движения. Мы гордимся вами и делаем все, чтобы вам было интересно заниматься этим непростым направлением – учить людей соблюдать Правила дорожного движения. Думаю, что мы вместе с вами будем создавать и впредь моду на дисциплину на дорогах и учить людей быть грамотными участниками дорожного движения», – сказала она.

Движение ЮИД является одним из самых массовых в Татарстане, добавил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов. «Отрадно, что наши ребята достойно представляют как республику, так и Россию на всероссийских и европейских конкурсах по соблюдению Правил дорожного движения. Это нужное и важное движение», – отметил он.

Габдурахманов подчеркнул, что юные инспекторы движения оказывают «неоценимый вклад в профилактику детского дорожно-транспортного травматизма». «Юидовцы не только сами строго соблюдают Правила дорожного движения, они являются примером для других участников – своих сверстников и даже взрослых. Уверен, что благодаря общим усилиям мы добьемся самой главной цели – сокращения числа детей, пострадавших в ДТП», – заключил он.

Юидовское движение было создано 6 марта 1973 года, когда секретариат ЦК ВЛКСМ совместно с коллегией МВД и Министерством просвещения Советского Союза принял соответствующее постановление. Сегодня оно объединяет около 300 тыс. школьников по всей России.

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