В Казани появился федеральный детский пресс-центр юных инспекторов движения

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани, Набережных Челнах и Альметьевске открылись детские пресс-центры юных инспекторов движения (ЮИД) федерального уровня. Торжественная церемония открытия состоялась сегодня в Татарском государственном театре кукол «Экият».

В Татарстане пресс-центры юных инспекторов движения Всероссийской сети детских пресс-центров станут площадкой для общения юидовцев и педагогов. Куратор проекта – газета «Добрая Дорога Детства». Идею поддержали в Госавтоинспекции МВД России.

Проект по созданию федеральной сети пресс-центров ЮИД реализуется уже полгода, пояснила главный редактор всероссийских изданий по БДД «STOP-газета» и «Добрая Дорога Детства» Алла Суражевская.

«Надеемся, что этот проект станет новой интересной работой для вас, новой страницей в истории развития ЮИД», – сказала она юным инспекторам движения.

По мнению вице-премьера – руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиля Гафарова, пресс-центры станут еще одной точкой роста юидовского движения в Татарстане.

Детские пресс-центры юных инспекторов движения также открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Грозном, Крыму, Кемеровской и Тюменской областях.

Основные задачи пресс-центров – воспитание грамотных и законопослушных участников дорожного движения, популяризация юидовского движения, вовлечение школьников в пропаганду безопасного поведения на дорогах.

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