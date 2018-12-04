Россияне могут получить право на время прекращать выплаты по ипотеке

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Граждане России могут получить право на время прекращать выплаты по ипотеке в случае наступления ряда форс-мажорных ситуаций. О соответствующей идее Банка России на круглом столе в Совете Федерации рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, передает РИА Новости.

В качестве примера такой ситуации он назвал потерю работы, отметив, что в среднем поиск нового места трудоустройства занимает у россиян от трех до шести месяцев. При наступлении такого случая гражданин и мог бы воспользоваться опционом на временную заморозку ипотечных выплат.

Кроме того, Швецов допустил расширение перечня подобных ситуаций за счет несчастных случаев и заболеваний, вызывающих временную нетрудоспособность.

Первый зампред ЦБ подчеркнул, что выдавший ипотеку банк ничего не потеряет – просто удлинится срок ее выплаты, а Банк России не будет рассматривать кредит как просроченный.

Первоначально Центробанк предлагает ввести однократный опцион, а в случае успешности эксперимента отсрочка может быть сделана многократной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что риэлторы предсказали рост ипотеки на 0,5% до конца года.

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