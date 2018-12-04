Эксперт: Беспилотный транспорт появится в России не ранее, чем через пять лет

(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Беспилотный транспорт в России появится не раньше, чем через пять лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на автомобильного эксперта Игоря Моржаретто.

Ранее Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о старте с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных машин в регионах России.

«Конечно, появится беспилотный транспорт, но не раньше, чем через пять лет», — сказал Моржаретто, комментируя слова заместителя главы ГИБДД России Владимира Кузина о появлении в России беспилотного такси и общественного транспорта.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что КАМАЗ и Ростсельмаш создадут беспилотный комбайн.

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