КАМАЗ и Ростсельмаш создадут беспилотный комбайн

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» совместно с группой компаний Ростсельмаш разработают комбайн с технологией беспилотного вождения. Соответствующая информация размещена на сайте татарстанской компании.

«Ростсельмаш, как крупный производитель сельхозтехники, заинтересован в сотрудничестве с автогигантом относительно приобретения партии камазовских двигателей Р6, а также в совместной разработке комбайнов с технологией беспилотного вождения», — говорится в сообщении.

Для этого в ближайшее время на КАМАЗе создадут рабочую группу специалистов, которая займется разработкой этого проекта.

ПАО «КАМАЗ» с рабочим визитом посетила делегация группы Ростсельмаш во главе с гендиректором компании Валерием Мальцевым. Гостям показали главный сборочный конвейер и конвейер сборки кабин автомобильного завода, конвейер сборки рядных двигателей КАМАЗ Р6 на заводе двигателей.

Делегация также ознакомилась с работой опытно-промышленного производства научно-технического центра и побывала на совместных камазовских предприятиях «КАММИНЗ КАМА» и «ЦФ КАМА».

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