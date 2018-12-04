(Казань, 4 декабря, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий «Ак Барса» Владислав Кара в матче против «Северстали» забросил первую шайбу в КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2.

На послематчевой пресс-конференции Кара рассказал о моменте взятия ворот: «Миша Глухов протащил шайбу, отдал Свитову, он мне доставил на пятак. Я находился там один, и надо было просто попасть в ворота. Пора бы уже забить, 27 игр провел в сезоне. Думаю, сейчас будет эмоциональный подъем, буду хотеть забить еще и все для этого делать».

«После двух пропущенных шайб на скамейке все было спокойно. Начало матча, еще уйма времени впереди была. Потом забили одну, вторую. Игра выровнялась, все успокоились», – добавил игрок.

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