«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня в Казани «Ак Барс» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 4:2. Это уже восьмая подряд победа казанцев в чемпионате КХЛ. Аншлага не было, Данису Зарипову брить голову не пришлось.

После первой за четыре года победы над ярославским «Локомотивом» казанцам пришлось играть с последней командой Западной конференции – «Северсталью», проигравшей семь матчей кряду. Однако с новым тренером Андреем Разиным череповчане позавчера, 1 декабря, победили в Нижнекамске «Нефтехимик».

Впрочем, до игры самой обсуждаемой темой была прическа Даниса Зарипова. 28 ноября он пообещал в случае полного аншлага на «Татнефть-арене» на игре с «Северсталью» побриться наголо. Официальные данные о числе проданных билетов всегда поступают к началу второго периода. Всего за несколько часов до начала встречи непроданными оставались около 1,5 тыс. билетов. В итоге на матче присутствовали только 6 тыс. 868 человек, так что прическа игрока осталась прежней.

Кроме того, благотворительный фонд «День добрых дел» выставил сегодня на благотворительный аукцион клюшку Зарипова с личным автографом хоккеиста. Начальная цена лота составила 5 тыс. рублей, минимальный размер ставки – 1 тыс. рублей.

Данис Зарипов стал третьим участником аукциона из числа хоккеистов «Ак Барса». Краги и шлем Владимира Ткачёва продали за 25 тыс. рублей, краги Иржи Секача ушли с молотка за 21 тыс. рублей. Все собранные деньги пойдут на приобретение специальной реабилитационной мебели, необходимой для комфортной жизни детей, страдающих ДЦП. Один стульчик стоит 10 тыс. рублей.

По сравнению с предыдущей игрой с «Локомотивом» тренерский штаб «Ак Барса» сделал всего два изменения в стартовом составе своей команды. Место в воротах хозяев занял Владислав Подъяпольский: участник предстоящего матча звезд КХЛ сменил Эмиля Гарипова. В защите же вместо Рафаэля Батыршина сегодня сыграл Никита Лямкин.

Несмотря на аутсайдерство соперника, к началу пятой минуты матча казанцы уже проигрывали со счетом 0:2. Сначала Подъяпольский потерял шайбу на своем пятачке, чем с удовольствием воспользовался Владислав Кодола, 0:1. Еще через полторы минуты Руслан Карлин хорошим броском удвоил преимущество гостей. Неприятно удивленные таким началом матча хозяева быстро отквитали первую шайбу – сделал это Артем Лукоянов. Три шайбы были заброшены за какие-то 124 секунды.

Второй гол «барсы» отквитали за пять минут до конца первой трети матча. Алексей Потапов швырнул шайбу от синей линии, и закрытый своими и чужими игроками вратарь «Северстали» Алексей Артамкин не среагировал, 2:2.

Трижды подряд судьи позволили гостям сыграть в большинстве, но в эти минуты шайба чаще гостила в чужой зоне, чем в хозяйской, настолько уверенно играли казанцы. Но счет по-прежнему оставался равным, 2:2. И только за три минуты до конца второго периода «Ак Барс» наконец вышел вперед. Александр Свитов связал борьбой за воротами сразу двух защитников гостей и катнул шайбу на пятачок. А Владислав Кара с ходу пробил точно в дальнюю девятку, 3:2.

В последнем перерыве свой приз от «Ак Барс Банка» в размере 1 млн рублей получил счастливый болельщик команды Ильназ Хасаншин. Позавчера он умудрился броском через всю площадку попасть в противоположные ворота, закрытые фанеркой с небольшим отверстием в середине.

В третьем периоде гости приложили массу усилий, чтобы отыграться, но хозяева уверенно довели матч до победы. Точку в игре поставил Иржи Секач, оказавшийся самым хладнокровным на чужом пятачке, 4:2.

После 36 матчей в активе казанцев 55 очков и третье место на «Востоке». В следующем туре 6 декабря «Ак Барс» сыграет в Санкт-Петербурге со СКА.

«Ак Барс» (Казань) – «Северсталь» (Череповец) – 4:2 (2:2, 1:0, 1:0).

Шайбы забросили: Лукоянов (5), Потапов (15), Кара (37), Секач (56) – Кодола (3), Карлин (5).

Штрафы: 10–6.

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