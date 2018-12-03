«Татнефть» с начала года на 1,4% нарастила добычу нефти

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Группа «Татнефть» за январь – ноябрь 2018 года добыла 26 млн 860 тыс. тонн нефти – на 366 тыс. тонн или почти на 1,4% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При этом само ПАО «Татнефть» с начала года добыло 26 млн 547 тыс. тонн нефти – более чем на 1,4% больше, чем в прошлом (рост составил 377 тыс. тонн).

В том числе в ноябре группа компаний сумела добыть 2 млн 514 тыс. тонн нефти (в частности, ПАО – 2 млн 485 тыс. тонн).

На счету дочерних фирм компании за пределами республики – 312 тыс. тонн нефти (на 11 тыс. тонн или на 3,4% меньше, чем в прошлом году).

Сверхвязкой нефти за одиннадцать месяцев добыто 1 млн 773 тыс. тонн, рост год к году составил 21,1% (309 тыс. тонн).

Продемонстрированный татарстанской компанией рост добычи соответствует среднероссийскому уровню. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года РФ нарастила добычу нефти и газового конденсата на 1,4%.

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