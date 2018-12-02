Россия с начала 2018 года на 1,4% нарастила добычу нефти

(Казань, 2 декабря, «Татар-информ»). Россия за январь – ноябрь 2018 года добыла 507,37 млн тонн нефти и газового конденсата, что на 1,4% выше уровня аналогичного периода 2017-го. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЦДУ ТЭК.

По сравнению с предшествующим октябрем объемы нефтедобычи несколько снизились – с 48,26 млн тонн до 46,53 млн, примерно на 3,6%. При этом год к году они выросли на 3,9%.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что компания «Татнефть» с января по сентябрь 2018 года добыла 21,5 млн тонн нефти – на 0,6% больше, чем за соответствующий период 2017-го.

По информации агентства Bloomberg и газеты The Wall Street Journal, экономическая комиссия ОПЕК в преддверии встречи ОПЕК+ в Вене рекомендовала странам – участницам организации уменьшить добычу нефти на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года.

К закрытию торгов 30 ноября стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне составила 58,68 доллара за баррель, а цена аналогичных фьючерсов на нефть марки WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке – 50,72 доллара за баррель.

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