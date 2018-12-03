Регионы должны будут создать запасы зерна для удержания цен на хлеб

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Курирующий сельскохозяйственную отрасль вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручит профильным ведомствам и региональным властям создать запасы зерна для сохранения оптимальных цен на хлеб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу чиновника.

Перед этим вице-премьер обсудил с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским ситуацию на хлебном рынке. Тот заверил, что мукомолы и хлебопеки прилагают все возможные усилия для сдерживания цен.

Особо Гордеев обратил внимание на важность долгосрочной стабилизации цен на социальные виды хлеба, причем их качество не должно быть хуже качества мучной продукции массового спроса.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что регионы России до конца 2018 года получат почти 121 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства.

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