Регионы России до конца 2018 года получат почти 121 млрд рублей для поддержки сельского хозяйства

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). Регионы страны до конца этого года получат почти 121 млрд рублей для поддержки сельского хозяйства. Об этом сегодня на встрече с Президентом России доложил глава российского ведомства Дмитрий Патрушев.

«В настоящее время в субъекты Российской Федерации на оказание мер господдержки направлено порядка 121 миллиарда рублей. До аграриев доведено 80 процентов от этих средств. К концу года этот показатель должен составить 100 процентов», — передает слова министра официальный сайт Кремля.

Также Патрушев отметил, что министерство работает над совершенствованием существующего механизма единой субсидии. Так, ведомство проводит мероприятия по конкретизации поддержки регионов — будет осуществляться предварительный анализ регионов, на основе которого ведомство будет вырабатывать направления развития в агропромышленном комплексе.

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