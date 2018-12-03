Татар-информ

3 декабря 2018, 13:56

Общество

В Татарстане в 2018 году трудоустроено 32% инвалидов

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Общество

В Татарстане в 2018 году трудоустроено 32% инвалидов

Фото: архив, Султан Исхаков

Численность работающих инвалидов в республике составляет 28 тыс. человек.

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в этом году было трудоустроено 32% людей с инвалидностью. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По словам спикера, в республике проживает 89 тыс. инвалидов трудоспособного возраста. Численность работающих инвалидов составляет 28 тыс. человек. «В этом году вышли на уровень почти 32% трудоустройства инвалидов», – сказала Зарипова.

Она добавила, что на сегодня по республике имеется 56,8 тыс. вакансий. По состоянию на 1 ноября на учете в центрах занятости населения зарегистрировано в качестве безработных 1,1 тыс. инвалидов. «В этом году в органы службы занятости населения в поисках работы обратилось 3 тыс. людей с инвалидностью. Из них трудоустроено 1,6 тыс. человек, что составляет 54% от числа обратившихся», – констатировала министр.

Она также отметила, что через центры занятости людям с ограниченными возможностями здоровья, желающим открыть свое дело, оказывается финансовая помощь. «Размер поддержки составляет 117,6 тыс. рублей. В этом году 20 предпринимателей из числа людей с инвалидностью организовали собственное дело», – подчеркнула Зарипова.

В текущем году в республике инвалидами признано 33,8 тыс. граждан в возрасте 18 лет и старше (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года отмечен незначительный рост), по категории «ребенок-инвалид» – 5040 человек (снижение на 1%). 

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