В Татарстане в программу «Доступная среда» на 2019 год вошли 12 образовательных организаций

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в программу «Доступная среда» на 2019 год включены 12 объектов, в том числе пять детсадов, пять общеобразовательных учреждений и две организации дополнительного образования для детей. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«В этом году защитили программу на 2019 год. Уже сейчас большинство государственных учреждений доступны, поэтому сегодня мы говорим о муниципальных школах, детских садах. На следующий год 12 объектов включены в программу “Доступная среда”, в том числе пять дошкольных образовательных учреждений, пять общеобразовательных и две организации дополнительного образования для детей», – рассказала спикер.

Зарипова напомнила, что Татарстан приступил к реализации программы «Доступная среда» в 2011 году. «С 2011 года – более 2 млрд рублей, 897 объектов государственных органов», – отметила она.

По словам министра, в прошлом году в системе «Народный контроль» появилась отдельная рубрика по рассмотрению заявок в части обеспечения доступности объектов. «За это время поступило 1,5 тыс. заявок. И результат – 1136 объектов сегодня адаптированы», – подчеркнула она.

Спикер заметила, что в Татарстане проживают более 283 тыс. инвалидов, что составляет около 7% от общей численности населения. В том числе более 15 тыс. детей-инвалидов, это 0,38% от общей численности жителей.

В Татарстане действует 12 реабилитационных центров для детей-инвалидов, шесть центров реабилитации инвалидов для взрослых, один центр слепых и слабовидящих. Они обслуживают в год 15 тыс. инвалидов, в том числе 7,3 тыс. детей.

Первая декада декабря посвящена Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается во всем мире 3 декабря.

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