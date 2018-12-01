Казанцы пели в автобусах, возвращаясь с концерта Элвина Грея

(Казань, 3 декабря, «Татар-информ»). После концерта Элвина Грея, который собрал рекордное число зрителей, казанцы продолжали петь песни в автобусах. Многие из пассажиров снимали это на видео, а потом выложили в социальные сети.

2 декабря в «Татнефть Арене» прошел концерт известного представителя татарской и башкирской эстрады Радика Юльякшина, который собрал 9 тыс. зрителей. На концерте певец спел все хиты своего репертуара, включая ретропесни «Гомерлэр утэ икэн», «Уфтанма», «Елама, ярсыма», а также авторские композиции. Почти все время ему подпевали зрители.

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